Из-за аннексии труднее представить любое урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские официальные лица остаются смущенными относительно атаки 9 августа на авиабазу в Крыму.

Об этом сообщается на сайте ISW.

"Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются смущенными относительно атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий". Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила по меньшей мере восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату так называемых референдумов об аннексии в оккупированной Украине. "Из-за аннексии труднее представить любое урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращения войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины", - добавили аналитики.

Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Российские войска вели наземные атаки западнее Изюма. Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления на северо-восток и запад от Бахмута и, вероятно, достигли незначительных успехов в этих районах.

Российские войска достигли незначительных успехов к северо-западу от города Донецка и продолжают попытки продвинуться на северо-запад с нынешних плацдармов на окраинах города Донецка.

"Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова. Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области", - добавили в ведомстве.

Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты провалили паспортизацию населения на захваченных территориях Украины. Несмотря на угрозы и обещания выплат, гражданство страны-агрессора получили около 1% взрослого населения.

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