Глава Российского исторического общества, что якобы "попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны - провалилась".

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что военный переворот "вагнеровцев" вызвал тревогу. Он напомнил про 1917 год и заговорил о "непоправимых, ужасных последствиях".

"Члены Российского исторического общества с тревогой восприняли последние известия из Ростова-на-Дону. Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся Армии, - самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление. Нашим врагам никогда не удавалось победить Россию силой оружия, поэтому они делали ставку на то, чтобы расколоть нашу страну изнутри. Опыт трагических событий 1917 года свидетельствует о том, что непомерные личные амбиции и политическая слепота, беспринципность и эгоистичное желание сводить счеты, вместо того, чтобы единым фронтом встать на защиту Отечества, - всегда влекли непоправимые, ужасные последствия", - говорится в сообщении.

При этом он заявил, что якобы "попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны - провалилась", а россияне продемонстрировали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи.

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"Наша страна продолжает самоотверженную борьбу за свое будущее, за наш национальный суверенитет, отражает беспрецедентную по своему масштабу агрессию тоталитарно-либеральных режимов Запада. Каждый из нас, в той или иной степени, своими поступками пишет ее историю — и потому обязан проявлять ответственность", - указал Нарышкин.

Также он призвал россиян объединиться вокруг российского диктатора Владимира Путина и поддержать армию РФ.

Военный мятеж в России - что известно

23 июня Евгений Пригожин обвинил армию РФ в обстреле "вагнеровцев" и потребовал от Москвы выдать министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

На утро наемники захватили Ростов-на-Дону, затем прошли Воронеж, после чего двинулись в сторону Москвы.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина "предательством" и "ударом в спину", и призвал боевиков ЧВК "Вагнер" сложить оружие. В свою очередь главный "вагнеровец" отказался сложить оружие.

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