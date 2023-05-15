"Аэрофлот" выпустил внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических проблемах в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна.

Сотрудники российского "Аэрофлота" получили приказ как можно реже письменно фиксировать неисправности самолетов, а о поломках сообщать исключительно в устной форме.

Как говорится в материале "Проект", "Аэрофлот" выпустил внутреннее распоряжение, согласно которому старшие бортпроводники должны вносить данные о технических проблемах в бортовой журнал только после согласования с командиром воздушного судна.

Причина принятия такого решения – отсутствие запчастей для устранения неисправностей. Данную информацию подтвердил "Проекту" один из старших бортпроводников "Аэрофлота", который отметил, что если до начала полномасштабного вторжения в Украину в бортовой журнал вносились все дефекты, то теперь о них нужно лишь сообщать устно.

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Самолёты часто летают неисправными. "Не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения", - говорит на условиях анонимности бывший сотрудник "Аэрофлота".

В других авиакомпаниях России теперь негласно действует такая же практика и они делают все, чтобы не держать борты на земле. Например, в туалетах самолетов по полгода не меняют вакуумный генератор воздушной "канализации", из-за чего туалеты на борту работают только выше 5 км.

"На Airbus-A320 можно летать с одним деактивированным тормозом, что и делалось намеренно", - рассказал сотрудник авиакомпании. Тормоза переставляют, что на бумаге позволяет найти ещё 10 дней на замену.

Бывший пилот российской авиакомпании Nordwind рассказал, что в январе 2023 года в аэропорту Казани при запуске двигателей Boeing 737 неожиданно полилось топливо — в этот момент на борту находились 190 пассажиров.

"Такое происходило уже несколько раз, но ни одной записи в TLB об этом сделано не было - администрация авиакомпании просила не писать ничего", - рассказывает он.

Крах российской авиации

В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов. Европейские страны, а также США, Канада и ряд других остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

26 сентября 2022 года российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

По состоянию на ноябрь 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, половину из них разобрали на запчасти.

У "Аэрофлота" нет предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и двигателей. Кроме того, российские самолеты начали летать без обшивки крыла.

4 мая 2023 года стало известно о том, что российские авиакомпании не смогут выполнять даже внутренние рейсы.

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