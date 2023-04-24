В связи с антироссийскими санкциями "Аэрофлот" начал испытывать сложности с заменой повреждённой обшивки на новую.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, агрессор начал испытывать серьезные проблемы с запчастями к самолетам "Аэрофлота".

Как сообщает "Авиаторщина", два Boeing 777 летают без панелей обшивки крыла.

Речь идёт о панелях для доступа к механизмам уборки и выпуска предкрылка и коммуникаций, находящихся в лобовом обтекателе крыла.

Видео дня

В "Аэрофлоте", эти панели с самолётов снимаются только по причине повреждения, например, вследствие столкновения с птицами. Затем они подлежат замене или ремонту. Возможность восстановления и её степень до вторжения России в Украину определял разработчик самолётов. В случае невозможности отремонтировать панель, перевозчик принимал решение о покупке новой.

В связи с антироссийскими санкциями "Аэрофлот" начал испытывать сложности с заменой повреждённой обшивки на новую.

Он вынужден был сосредоточиться на восстановлении панелей собственными силами, при этом на время ремонта борты продолжают выполнять рейсы.

Война в Украине и ситуция с российским "Аэрофлотом"

В марте 2022 года мировые авиагиганты Boeing и Airbus прекратили работу в РФ из-за чего возникла нехватка запчастей для ремонта самолетов. Возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками.

Европейские страны, а также США, Канада и ряд других остановили действие сертификатов годности самолетов российских авиакомпаний.

26 сентября 2022 года стало известно о том, что российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга.

В ноябре 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

В марте 2023 года сообщалось о том, что в России из нескольких разваливающихся самолетов собирают один. Чтобы продолжать работу, российские перевозчики закупают запчасти в "дружественных" странах и переставляют компоненты с одного самолета на другой.

Вас также могут заинтересовать новости: