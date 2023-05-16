На данный момент решение проблемы "не просматривается" и уже начинаются трудности с подготовкой пилотов.

В России половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации вышла из строя после введения санкций.

Из-за этого пилоты гражданской авиации выпускаются "с огромной задержкой", если ситуация не изменится, то в России "будет некому летать" на магистральных воздушных судах. Об этом заявил начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев, выступая на годовом собрании Союза авиапроизводителей 26 апреля, пишут "Ведомости".

По словам Израилева, во всех девяти летных училищах ведомства для обучения пилотов используются воздушные суда зарубежного производства: Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкие вертолеты Bell и Eurocopter. Однако половина из них уже "неисправна" из-за проблем с поставками иностранных комплектующих. На данный момент решение проблемы "не просматривается" и уже начинаются трудности с подготовкой пилотов, подчеркнул Израилев.

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