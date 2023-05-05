Отбивать танковые клинья "Леопардов" россияне собираются святым духом и верой в Путина.

В преддверии контрнаступления ВСУ российские оккупанты принялись возить по фронту икону "Спаса Нерукотворного", которую Владимир Путин недавно подарил группировке войск "Днепр". Об этом изданию ТАСС рассказал представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с армией протоиерей Вячеслав.

"Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть – неважно. Естественно, увидеть данный образ, полученный из рук президента, у себя в блиндаже - это почетно и радостно", – рассказал протоиерей.

Отмечается, что потребуется не меньше месяца, чтобы икона побывала во всех подразделениях оккупационной группировки "Днепр". Путин подарил аналогичную икону штабу российской Национальной гвардии "Восток". Как ожидается, в какой-то момент две иконы должны "пересечься" в одной из точек на фронте.

Видео дня

Путин и псевдорелигиозный оккультизм

Политические обозреватели регулярно обвиняют Путина в том, что он ударился в мистицизм и псевдорелигиозную обрядовость. Например, во время апрельской поездки на оккупированную часть Украину Путин, либо человек, неотличимо на него похожий, подарил российским военным икону. При этом он умудрился запутаться во времени.

Также ранее журналисты узнали, что шаманист Сергей Шойгу приучил Путина к ваннам с настойкой из оленьих рогов, научная польза которых никем не доказана, а также к другим оккультным ритуалам.

Вас также могут заинтересовать новости: