После увлечения Путина нетрадиционной процедурой она получила популярность и среди чиновников - в частности, мэра Москвы и главы "Газпрома".

С возрастом Владимир Путин, которому в октябре должно исполниться 70 лет, стал проявлять интерес к нетрадиционной медицине.

Об этом говорится в расследовании российского издания "Проект" к юбилею российского президента.

По информации журналистов, Путину пришлись по душе так называемые пантовые ванны - мучительная для зверей и сомнительная с медицинской точки зрения процедура.

Что такое пантовые ванны

Весной у алтайских маралов - крупных благородных оленей - начинают расти панты, то есть рога. В этот период они еще не окостенели и наполнены кровью. В народной медицине экстракту из таких рогов приписывают якобы лечебные свойства. Однако чтобы добыть его, животных подвергают мучениям.

Так, оленей связывают либо зажимают на специальном станке, поднимают, чтобы они беспомощно болтались, и срезают еще живые рога - нередко прямо обычной ножовкой. Зоозащитники сравнивают это с пыткой - вырыванием ногтей у человека.

Шойгу подсадил Путина на "кровавые" ванны из рогов

Первым, по информации журналистов, в российской элите пантовыми ваннами заинтересовался Сергей Шойгу. В середине нулевых он впервые привез Путина на Алтай и убедил его в пользе процедуры - якобы она омолаживает кожу и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

"Начавший больше думать о здоровье Путин в одной из поездок погрузился в ванну с издающим специфический запах варевом из оленьих рогов. Знакомый президента утверждает, что того предупреждали - не существует ни одного убедительного доказательства пользы пантовых ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае еще не раз", - пишет издание.

В итоге элита подметила новое увлечение Путина, и панты, а также другие способы "продлить молодость" получили популярность среди чиновников.

Один из собеседников журналистов, бывший сотрудник администрации президента, рассказал, что когда бывал в пантовых ваннах на Алтае, встречал там в том числе мэра Москвы Сергея Собянина.

Среди больших поклонников кровавых процедур также глава "Газпрома" Алексей Миллер и его приближенные. Минимум раз в год с Алтая в Москву на бизнес-джете возят емкости с пантовым экстрактом.

Ранее УНИАН писал, что Владимира Путина теперь сопровождает огромная бригада врачей, в том числе хирург-специалист по раку щитовидной железы.

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