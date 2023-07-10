Российский террорист считает, что демоны помогают основателю ЧВК "Вагнер" выжить.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин связан с оккультными силами.

Главарь "вагнеровцев" одержим бесами и за счет этого "выживает", указал террорист в комментарии руководителю "Национального конгресса татар Москвы" Рустэму Ямалееву.

"Я уверен, что Пригожин одержим бесами. На 100% уверен - это человек одержимый. Это не значит, что он сумасшедший, подчеркиваю, он одержим бесами, в натуральном виде", - считает террорист.

Гиркин сообщил, что "бесовщина" Пригожина заметна по его стилю поведения: "По его псевдопсихозам, по всему, что я о нем слышал, говорю, что так и есть... Это страшный человек - садист, психопат. Не значит, что глупый, нет, он умный... Ему бесы помогают и они его доведут до определенной кондиции. Это неизбежно", - указал террорист.

Гиркин фатализировал, что предсказать сроки жизни Пригожина при таком раскладе - невозможно.

"Сколько он проживет, как он проживет - мы не знаем. Ясно, что он не списан с активных деятелей нашего политического поля", - заявил он.

Гиркин предложил повесить Пригожина, чтобы спасти Россию

Напомним, что ранее российский террорист Гиркин заявил, что для спасения России основателя ЧВК "Вагнер" нужно казнить, а точнее, повесить.

Об этом Гиркин высказался в своих социальных сетях 26 июня после неудачного бунта Пригожина. При этом он отметил, что это "его мнение" и способ сохранить "государственность России".

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