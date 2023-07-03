По словам Арестовича, освободить все территории Украины в ходе одного контрнаступления абсолютно нереально.

Бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович считает, что для деоккупации всех территорий Украины понадобится провести минимум два, а может и три контрнаступления.

"Когда мы закончим это контрнаступление, оно не закончит войну. Его не хватит на заканчивание войны. Даже в самом благоприятном варианте – мы освободили все от Херсона до Бердянска, вышли на границы Крыма – остается захваченный Донбасс, оккупированный Крым. Нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание. Теперь возникает вопрос, а дадут ли нам (оружие) на второе-третье контрнаступление, что дадут и когда", – объяснил он во время интервью Дмитрию Гордону.

По словам Арестовича, если у оккупантов снова будет возможность "закапываться" в течение девяти месяцев, то даже с F-16 и ATACMS Украине будет "очень-очень непросто".

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"F-16 отработает в тылу, и пехота будет очень удовлетворена, прочитав в очередном Телеграм-канале, что где-то там уничтожили войско. Но с минами и выбоинами, и прочими рвами ничего не произойдет. Пехота поднимется, и снова пойдет на эти мины пешком. В этом проблема", – добавил он.

По мнению экс-советника Офиса президента, освободить все территории Украины в ходе одного контрнаступления абсолютно нереально. И насколько растянется во времени война – зависит от поставок вооружения.

"На три года – вряд ли. На два может", – резюмировал Арестович.

Война в Украине: прогнозы экспертов

Британский эксперт Шон Белл считает, что ВСУ могут освободить оккупированную Запорожскую АЭС военным путем, поскольку ключевые ядерные реакторы хорошо защищены и "вряд ли будут повреждены обычными военными действиями". Однако есть и другой вариант – окружить станцию, очистить прилегающую территорию и договориться о безопасном выходе тех сил противника, которые на тот момент будут оставаться на АЭС.

В то же время аналитики американского Института изучения войны прогнозируют, что Россия может начать отвод войск с юга Украины, чтобы удержать Бахмут.

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