Он перешел на сторону захватчиков в 2014 году.

Во временно оккупированном Донецке сбили насмерть коллаборанта Геннадия Дубового. Он перешел на сторону захватчиков в 2014 году и воевал против Украины.

Об этом пишут российские пропагандистские паблики. В последнее время Дубовой занимался распространением российской пропаганды в качестве "военкора "ДНР".

Известно, что предателю было 56 лет. Россияне пишут, что за время "служения" оккупантам он успел принять участие "во всех боях "Новороссии", кроме Дебальцевской операции (из-за ранения в аэропорту)".

Другие инциденты с оккупантами и коллаборантами

В начале сентября в оккупированной Луганской области взорвали "топ-чиновника "ЛНР". Речь идет о так называемом "главе таможни республики" Юрии Афанасьевском. Источники УНИАН сообщили, что это дело рук СБУ.

В конце августа СБУ сделала "бавовну" кадыровцам и коллаборантам на Запорожье. Удар пришелся на "избирательный участок" в г. Каменка-Днепровская. В тот момент там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.

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