Спецслужба ударила беспилотниками по "избирательному участку" в г. Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района.

Вчера, 30 августа, Служба безопасности Украины устроила очередную бавовну "кадыровцам" и коллаборантам, которые готовились к "выборам" на временно оккупированной части Запорожья.

Украинские беспилотники отработали по "избирательному участку" в городе Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "глав участковых избирательных комиссий" всего района, сообщил УНИАН источник в спецслужбе.

"На шабаш собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, "кадыровцы". Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", - отметил наш собеседник.

Атака произошла несколькими волнами. Отмечается, что ее точные последствия можно будет оценить впоследствии, однако уже сейчас известно о многих раненых.

Город окружен российскими военными, которые активируют свои средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и другое вооружение. Однако, как оказалось, защитить предателей они могут лишь на словах.

"Успешная атака СБУ - очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья", - подчеркнул источник.

СБУ проводит операции против рашистов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 августа контрразведка Службы безопасности Украины реализовала очередную спецоперацию по российскому аэродрому в Курске. Всего по аэродрому было запущено 16 беспилотников. Они поразили четыре самолета Су-30 и один МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря".

В СБУ уточнили, что почти все беспилотники достигли поставленной цели.

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