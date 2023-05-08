По его словам, после съемок пропагандиста ВСУ отвечали, а он уже успел скрыться с позиций.

Так называемый военкор "ДНР" Геннадий Дубовой раскрыл настоящие методы пропаганды Захара Прилепина, которого взорвали в машине. По его словам, пропагандист приказывал открывать огонь по позициям ВСУ для съемок пиарных роликов и видеоклипов.

Как сообщил Дубовой, Прилепин специально для своих съемок вызвал ответный огонь со стороны украинских военных, а затем быстро ехал, оставляя сидеть под обстрелами местных боевиков. Ну, а российская пропаганда потом обвиняла во всех обстрелах Украину.

"Приедает Прилепин на позиции и говорит: "Ну, что, ребята, надо пострелять, ролик снять". Ребята начинают стрелять... Ребята лупят из гранатометов. Фомич говорит:"сейчас будет через 4-6 минут ответ". Они приехали, чтобы попиарить Прилепина. В это время Прилепин, который нацепил себе майора, не будучи ни в одном бою прыгнул в машину и упетлял", - заявил Дубовой.

Он добавил, что "республика" для Прилепина - "пиар-зоопарк". Вероятно, за эти "донецкие ролики" Прилепина и взорвали собратья из "ДНР".

Покушение на Прилепина

6 мая в РФ заявили о "покушении" на российского пропагандиста Прилепина. По версии россиян, 10:40 возле российского Нижнего Новгорода подорвалась машина вместе с боевиком "ЛДНР" и его водителем. Последний погиб, а пропагандист отделался переломами и ушибами.

Ожидаемо, РФ возложила вину за подрыв на Украину и США. Утром 7 мая стало известно, что Прилепин "пошел на поправку": он проснулся и чувствует себя хорошо. Оказалось, что Прилепина взорвал якобы боевик "ДНР" с украинским гражданством.

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