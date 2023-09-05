В "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского.
По данным источников УНИАН, подрыв топ-коллаборанта-дело рук Службы безопасности Украины
"Его взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Этот "деятель", который является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал "финансистом" главы "ЛНР" Леонида Пасечника", - отмечает источник.
Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, воевавших против Украины. Он находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.
"Надеемся, что в ближайшее время он изменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого", - отметил источник.
Ликвидация предателей и коллаборантов
Россияне и коллаборанты уже давно не чувствуют себя в безопасности даже в тыловых районах. Недавно в оккупированном поселке Лазурное на юге Херсонской области произошел взрыв во время совещания руководства оккупационной администрации. Тяжелое ранение в частности получил назначенный россиянами гауляйтер поселка.
В то же время в оккупированном Энергодаре движение сопротивления взорвал штаб "ОМОНа", сейчас уточняется количество ликвидированных "кадыровцев".