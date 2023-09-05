Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В "ЛНР" взорвали так называемого "главу таможни республики" Юрия Афанасьевского.

По данным источников УНИАН, подрыв топ-коллаборанта-дело рук Службы безопасности Украины

"Его взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Этот "деятель", который является генерал-майором и агентом центрального аппарата ФСБ, известен тем, что стал "финансистом" главы "ЛНР" Леонида Пасечника", - отмечает источник.

Афанасьевский "отмывал" средства для финансирования вооруженных формирований, воевавших против Украины. Он находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

"Надеемся, что в ближайшее время он изменит свой статус с "трехсотого" на "двухсотого", - отметил источник.

Ликвидация предателей и коллаборантов

Россияне и коллаборанты уже давно не чувствуют себя в безопасности даже в тыловых районах. Недавно в оккупированном поселке Лазурное на юге Херсонской области произошел взрыв во время совещания руководства оккупационной администрации. Тяжелое ранение в частности получил назначенный россиянами гауляйтер поселка.

В то же время в оккупированном Энергодаре движение сопротивления взорвал штаб "ОМОНа", сейчас уточняется количество ликвидированных "кадыровцев".

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