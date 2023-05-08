Подобный контент призван поднять моральный дух российского общества, считают в Центре противодействия дезинформации.

В российских СМИ и Telegram-каналах распространили видео с якобы поднятым над зданием немецкого Бундестага советским флагом. Вражеские пропагандисты заявили, что "акция" якобы приурочена к празднование 9 мая

В частности, российское издание "Московский комсомолец" сообщило, что якобы "неизвестные активисты сумели пробраться на крышу Рейхстага и закрепить там красный советский флаг", и опубликовало соответствующее видео.

Ролик оказался фейковым, что подтвердили и в самом Бундестаге. Там, в частности, обратили внимание на то, что погодные условия на видео не соответствуют тем, что сейчас наблюдаются в столице Германии.

Видео дня

Украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД) также подчеркнул, что информация о поднятии флага "не соответствует действительности и является срежиссированным фейком роспропагандистов".

"О фейковости контента с "флагом победы" над Бундестагом сообщают и официальные представители МИД Украины, которые находятся в Берлине", – отметили эксперты.

В ЦПД также акцентировали, что путем создания подобных материалов враг пытается рассорить Украину с западными партнерами и снизить уровень поддержки нашей страны.

"Кроме того, подобный контент направлен на аудиторию внутри РФ и призван поднять моральный дух российского общества при отсутствии значительных побед в войне против Украины", – добавляют эксперты.

Фейки российской пропаганды об Украине

В начале апреля вражеская пропаганда распространила фейковое видео с площади Милана, которое показывало якобы установленные там автоматы для сбора пожертвований для Украины с портретами Владимира Зеленского. Разоблачить фейк помог плохой монтаж.

А накануне россияне в соцсетях продвигали контент о якобы подтверждении того, что украинская власть разворовывает деньги, предоставленные международными партнерами. Враг запустил в Facebook рекламу этого фейка.

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