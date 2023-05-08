Это далеко не первая попытка россиян настроить украинцев против власти или ослабить поддержку международных партнеров.

Россияне в соцсетях продолжают распространять фейки о якобы хищении денег международных партнеров украинскими властями.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций, в рамках очередной информационно-психологической операции (ИПСО) враг запустил в Facebook рекламу, в которой украинские власти обвиняются в краже помощи, предоставляемой международными партнерами для борьбы с Россией.

В лживом сообщении российской пропаганды утверждается, что Украине оказывают "миллиардную помощь", но украинским военным якобы "до сих пор не хватает ресурсов".

Видео дня

Отмечается, что рекламные кампании с вражеской пропагандой были запущены с Facebook-страницы под названием The newsr, которая выдает себя за "Новости и СМИ". Кампанию по распространению фейковых новостей запустили 7 мая, хотя сама страница была создана в соцсети лишь 6 мая.

"По состоянию на сейчас она не заблокирована, поэтому все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей Facebook. Сам аккаунт - пустой", - добавили в Страткоме.

Там также отметили, что это далеко не первая попытка россиян настроить украинцев против власти или ослабить поддержку международных партнеров. На самом же деле фактов хищения помощи не фиксировали ни партнеры, ни международные организации.

"Чтобы не дать врагу посеять панику и раздор в Украине, важно не реагировать на ИПСО россиян. Блокируйте подобные материалы и присылайте жалобы в службу поддержки Facebook", - призвали в Страткоме.

Российское ИПСО в соцсетях - что известно

Как сообщал УНИАН, в марте россияне распространяли фейк о "перепродаже" украинцами западной помощи. В частности, пропагандисты поставили на рекламу текст якобы иностранных изданий, в котором говорится о распродаже гуманитарной помощи в Украине.

А недавно в Фейсбуке обнаружили вбросы относительно якобы "противостояния" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В частности, российские лжецы поставили на рекламу сообщения о том, что Залужного якобы готовят на роль будущего украинского президента.

Кроме этого известно, что вражеская пропаганда создает фейковые аккаунты украинских военных в соцсетях и мессенджерах с целью распространения своих нарративов. Таким образом спецслужбы РФ пытаются деморализовать украинское общество.

Вас также могут заинтересовать новости: