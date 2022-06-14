В сообщениях об ухудшении здоровья российского президента Владимира Путина мало правды.
Это в эфире Sky News заявил британской профессор, аналитик Майкл Кларк.
Кларк считает, что глава Кремля "всего лишь ипохондрик".
Он напомнил, что Путин, которому в октябре исполнится 70 лет, "довольно сильно ударился в ботокс", и его врачи "всегда рядом".
Профессор Кларк говорит, что "нет убедительных доказательств" того, что он серьезно болен, говоря, что в пропагандистских роликах он выглядит "в порядке".
Рак у Путина - что известно
Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.
В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.
Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.
В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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