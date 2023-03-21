По его словам, для этого даже не будут применять сухопутные войска.

Российский пропагандист Владимир Соловьев обещает европейцам, что жесткую войну до последнего россиянина. По его словам, на этот раз "российская армия из Европы не уйдет".

Как заявил Соловьев в эфире своей пропагандистской программы, российские оккупанты якобы "жалеют" Украину, но их захватнические амбиции достигают Европы.

"Мы будем драться до последнего. Даже, если будут неудачи, мы пойдем дальше... Мы опять пока европейцам рожи не натолкнем, европейцы ничего не поймут. Но на этот раз мы из Европы не уйдем. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцев, мы не будем относиться к ним как к братьям. Мы нахр*н уничтожим все эти города, не применяя сухопутные войска. Это мы Украину жалеем, а здесь мы будем воевать так, как американцы в Ираке", - заявил опальный пропагандист.

Соловьев и его последние скандалы

Топ-рупор Кремля Соловьев старается умело отрабатывать гонорары за свою ложь. Ранее он призвал мобилизованных россиян не бояться умирать на войне против Украины. Он заявил, что" жизнь сильно переоценена", а "смерть – неизбежна".

Также топ-пропагандист Кремля признал, что война будет затяжной, а это значит, на его взгляд, что нужно увеличить срок прохождения срочной службы в армии.

Кроме того, Соловьев в истерике разразился новым неблагополучным прогнозом для россиян и пригрозил походом оккупационной армии в Европу. В очередном видео он заявил, что войска РФ вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".

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