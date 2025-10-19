Можно ожидать судьбоносных встреч или обновления чувств.

Гороскоп на неделю, с 20 по 26 октября, обещает переломный момент для трех знаков китайского Зодиака. Этот период для них станет особенно важным - судьба подарит им возможность освободиться от прошлого, притянуть гармонию и укрепить связь с любимыми. Неделя начинается с энергии обновления и завершается возможностью оставить позади все, что утратило смысл, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Считается, что удача в любви - самая ценная из всех. И хотя начало недели принесет несколько эмоциональных испытаний, уже во вторник, четверг и пятницу можно ожидать судьбоносных встреч или обновления чувств.

21 октября, в день Новолуния в Весах - знаке партнерства и равновесия, - откроется сильный поток любви и гармонии. По китайскому календарю это День Водяной Свиньи (Гуй Хай), несущий прощение и исцеление. Этот день особенно благоприятен для тех, кто ищет взаимность и хочет понять, кто действительно им предназначен.

Пик романтической энергии придется на четверг, 23 октября, когда наступит День Деревянного Быка (И Чжоу), символизирующий доверие и устойчивость в отношениях. А уже 24 октября, в День Огненного Тигра (Бин Инь), стоит позволить себе романтическое свидание или откровенный разговор по душам - энергия этой даты способствует искренности и близости.

Свинья

Для вас, Свинья, неделя с 20 по 26 октября станет временем внутреннего освобождения. Удача и любовь придут тогда, когда вы отпустите старые обиды и позволите себе быть открытыми для нового. Ваш самый благоприятный день - вторник, 22 октября. В этот день важно простить - и других, и себя.

Сосредоточьтесь на будущем, а не на том, что уже позади. Откровенно говорите о своих чувствах и желаниях. Ваше умение слушать и проявлять нежность станет ключом к обновлению отношений. Любовь требует доверия - и вы готовы вновь впустить ее в сердце.

Бык

Для Быков неделя принесет возможность укрепить отношения через заботу и внимание к деталям. С 20 октября вы будете особенно чувствительны к эмоциональной атмосфере и сможете интуитивно понимать, что нужно вашим близким.

23 октября, в День Деревянного Быка, Вселенная поддержит вас в стремлении к стабильности и теплу. Используйте этот период, чтобы проявить доброту, преданность и искренность - жестами, словами, поступками. Даже простые проявления любви окажутся для партнера бесценными.

Не бойтесь быть мягкими - именно это создаст атмосферу доверия и глубины.

Тигр

Тигры, ваша неделя наполнена ожиданием и страстью. С 24 октября, в День Огненного Тигра, энергия любви войдет в ваш знак, принося волну вдохновения и сильных чувств. Возможно, именно сейчас вы почувствуете, что готовы к новому этапу в отношениях - будь то признание, сближение или начало чего-то большего.

Вы можете встретить человека, который отзовется на вашу внутреннюю энергию, или по-новому взглянуть на текущие отношения. Ожидание лишь усилит страсть и сделает момент встречи особенным.

Пятница станет днем ясности и эмоциональной стабильности. Позвольте себе говорить открыто - и действовать в унисон со своими чувствами.

