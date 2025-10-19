Семейство уже подготовилось к Хэллоуину.

Супруга известного испанского певца Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова впервые за долгое время показала их троих детей. Поклонники в восторге от новой фотографии.

Спортсменка опубликовала в Instagram свежее фото, на котором вместе с детьми позирует в праздничных костюмах. Семейство уже подготовилось к Хэллоуину.

На кадре можно заметить дочерей звезд - 7-летнюю Люси и 5-летнюю Мэри, которые выбрали парные костюмы хэллоуинских тыкв. В свою очередь 7-летний Николас выбрал более привычный для себя наряд - форму футболиста.

44-летняя Курникова также была в костюме. Она насмешила детей своим образом желтой утки.

Поклонники семьи Курниковой и Иглесиаса были рады увидеть новую фотографию. В комментариях они отметили, как быстро выросли их дети:

"Дети так быстро растут! Они такие милые! Не могу дождаться следующего птенца!"

"Так мило! Мне нравятся костюмы!"

"Какая прекрасная семья. Мальчик, как и мой сын, в дождь или в жару, на Хэллоуин или на карнавал, одет, как его футбольная команда!"

Подписчики не просто так высказались о еще одном ребенке супругов, ведь ранее в сети распространились слухи, что 50-летний Энрике Иглесиас в четвертый раз стал отцом.

