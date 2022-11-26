Местные не на шутку напугались, что ВСУ пришли "вызволять" их, как оккупанты украинцев в феврале.

В Тверской области РФ неожиданно заметили огромную колонну военной техники с флагами Украины. Местные не на шутку испугались.

Видеороликом с места событий поделился местный житель, передает канал SOTA. На кадрах видно, что военная техника сформированной колонной припарковалась на обочине посреди города. На броне установлены украинские флаги и нанесены опознавательные сине-желтые знаки.

"Это что это такое происходит у нас, друзья? Ничего личного, конечно. Это, может, кому - то покажется какой-то провокацией, а у меня какое-то впечатление сюрреализма", - говорит голос за кадром.

Видео дня

По данным канала, в городе снимают кино, а техника - реквизит. Очевидно, кино о войне для зомбирования русского населения.

Война в Украине и российская пропаганда

Российская пропаганда начала активнее зомбировать россиян с начала полномасштабного вторжением РФ в Украину. В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку русские его не понимали.

Ложь пропагандистов курирует Кремль. Недавно российским пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных. ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", а мобилизованных запрещено называть "мобиками".

Российские пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

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