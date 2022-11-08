Русским пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных.
Как отмечает Главное управление разведки МО Украины, так называемым журналистам и военкорам раздают новые указания в связи с высоким уровнем недовольства населения.
Среди основных указаний:
- уважительнее относиться к мобилизованным и не употреблять термина "мобики";
- ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", ни в коем случае не употреблять аббревиатуру "ВСУ";
- военное руководство Украины просят приписывать "западным кураторам Киева";
- взрывы и партизанские диверсии в РФ и на оккупированных территориях просят больше не называть "хлопками";
- тех, кто выехал из РФ после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убежантами" и "переждунами".
"Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того, чтобы решить эту проблему", - отмечает разведка.
"Мобики" в Украине: как ВСУ уничтожают "пушечное мясо" РФ
Россия активно бросает "мобиков" в бой, в том числе на тяжелых направлениях. Впрочем, русские не умеют воевать и гибнут сотнями. Недавно в Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотни уничтоженных оккупантов.
Между тем в России регулярно прячут мобилизованное "мясо". Не обходится и без курьезов. Недавно ликвидированного в Украине оккупанта из Орска (РФ) похоронили на фоне флага по мотивам "Правого сектора".
Кстати, украинские воины ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова, который практично на всех фото в соцсетях "светился" вечно пьяным.