К мобилизованным советуют относиться с уважением, а уклонистов - высмеивать.

Русским пропагандистам выдали новые методички с целью минимизации негативных настроений среди мобилизованных.

Как отмечает Главное управление разведки МО Украины, так называемым журналистам и военкорам раздают новые указания в связи с высоким уровнем недовольства населения.

Среди основных указаний:

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уважительнее относиться к мобилизованным и не употреблять термина "мобики";

ВСУ рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", ни в коем случае не употреблять аббревиатуру "ВСУ";

военное руководство Украины просят приписывать "западным кураторам Киева";

взрывы и партизанские диверсии в РФ и на оккупированных территориях просят больше не называть "хлопками";

тех, кто выехал из РФ после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убежантами" и "переждунами".

"Появление новых методичек свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство РФ, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того, чтобы решить эту проблему", - отмечает разведка.

"Мобики" в Украине: как ВСУ уничтожают "пушечное мясо" РФ

Россия активно бросает "мобиков" в бой, в том числе на тяжелых направлениях. Впрочем, русские не умеют воевать и гибнут сотнями. Недавно в Сватовском районе Луганской области украинские военные ликвидировали батальон мобилизованных россиян из Воронежской области. Сообщается о сотни уничтоженных оккупантов.

Между тем в России регулярно прячут мобилизованное "мясо". Не обходится и без курьезов. Недавно ликвидированного в Украине оккупанта из Орска (РФ) похоронили на фоне флага по мотивам "Правого сектора".

Кстати, украинские воины ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова, который практично на всех фото в соцсетях "светился" вечно пьяным.

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