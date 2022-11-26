Такая тактика свидетельствует об истощении российских запасов ракет дальнего действия.

РФ, вероятно, использует для ударов по Украине стареющие крылатые ракеты из ядерного арсенала, снимая ядерные боеголовки.

Как сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в открытых источниках появились фото обломков сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT (Х-55 - УНИАН), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерную систему доставки.

В британской разведке уверены, что РФ запустила эту ракету, заменив ядерную боеголовку на балласт. Впрочем, эксперты сомневаются, что такая инертная система сможет поразить цель, хоть и способна нанести определенный ущерб путем кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива.

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Впрочем, в британской разведке не исключают, что Россия надеется отвлекать украинские ПВО этими ракетами-приманками. "Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет дальнего действия", - говорится в сообщении.

РФ выпустила по Украине ракету с имитатором ядерной боеголовки: что сообщалось

Издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что одна из сбитых над Киевом 17 ноября крылатых ракет была оснащена имитатором ядерной боевой части. Это была крылатая ракета типа Х-55.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины не подтвердили и не опровергли данную информацию. Как отметил представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат их задачей является уничтожение целей, а тип сбитых ракет уже определяют специалисты.

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