Этой весной они еще не будут иметь юридической силы, уверяют в Госдуме.

В Санкт-Петербурге началась рассылка электронных повесток, пока – в тестовом режиме.

Как сообщает военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский в комментарии российскому изданию "Фонтанка", повестки уже приходят через Федеральную государственную информационную систему "Госуслуги". Впоследствии также будет оповещение о получение повестки через портал в виде SMS-сообщения.

Повестки, которые рассылаются через "Госуслуги", как уверяет военком, в обязательном порядке будут дублироваться обычными.

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Этой весной, как уверяют в Госдуме РФ, электронные повестки еще не будут иметь юридической силы. Также обещают пока не применять относительно их получателей ограничительные меры (запрет на выезд, запрет на сделки с недвижимостью и другие).

К осеннему призыву, когда заработает Единый реестр воинского учета, ситуация изменится.

Закон об электронных повестках в РФ – детали

Ранее в этом месяце в России приняли закон, предусматривающий создание и цифрового реестра воинского учета и вводящий вручение электронных повесток через сервис "Госуслуги".

Предусмотрено, что после получения повестки военнообязанный не имеет права на выезд из страны – до тех пор, пока не появится в военкомате.

Кроме упрощения призыва и мобилизации в РФ, нововведение также позволяет захватчикам призывать жителей оккупированных территорий Украины.

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