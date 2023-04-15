В особой опасности граждане, получившие российские паспорта.

После введение в России реестра военнообязанных и электронных повесток оккупанты получили возможность раздавать повестки жителям оккупированных территорий.

Как сообщил городской голова Мелитополя (Запорожская область), в особой опасности граждане, получившие российские паспорта.

"Оккупанты придумали способ мобилизовать жителей рф и захваченных частей Украины – создали электронный реестр военнообязанных и будут раздавать электронные повестки. Реальная возможность стать пушечным мясом для РФ пока только у тех, кто взял рашистские паспорта. Однако в опасности все жители ВОТ – оккупационные социальные службы и медучреждения также могут передавать данные в реестр военнообязанных", – отметил Федоров.

Видео дня

Он подчеркнул, что единственный выход из ситуации – выезд из оккупации.

"За две последних недели это сделало уже более 2000 человек. Напомню, мелитопольцы благодаря помощи международных партнеров могут сделать это бесплатно", - добавил он.

Закон об электронных повестках в РФ – детали

14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток и создании цифрового реестра воинского учета.

В реестре будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе место жительства и место пребывания. Вручение повесток будет происходить либо заказными письмами по месту жительства, либо онлайн – через сервис Госуслуг.

После получения повестки военнообязанный не имеет права на выезд из страны до момента появления в военкомате.

Вас также могут заинтересовать новости: