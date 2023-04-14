После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат.

Президент страны-агресора Владимир Путин сегодня подписал закон о введении электронных повесток.

Он стал ответом на массовую эмиграцию россиян, возмутившую президента Владимира Путина, узнало издание The Moscow Times от высокопоставленного сотрудника правительства. По его словам, Путин был "лично задет" бегством граждан в масштабах, которых страна не видела с развала СССР.

"Этот побег одновременно лично задел и возмутил начальника. Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм", - говорит чиновник.

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Говоря о мужчинах, которые решили уехать после начала мобилизации, Путин в октябре 2022 года призывал давать "юридические, а не эмоциональные оценки". Но в реальности Путин был недоволен, подчеркивает чиновник: те, кого он поручил мобилизовать, покидали страну, не стесняясь. А власть, наблюдая за происходящим в режиме в реальном времени, не имела легальных возможностей поставить заслон побегу.

Закон об электронных повестках в РФ - детали

Закон предполагает создание цифрового реестра воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты. В нем будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе место жительства и место пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные. Передавать сведения в реестр обязаны будут МВД, ФНС, суды, медицинские организации, учебные заведения и другие ведомства и организации.

Военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах". Повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.

После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. "Уклониста" также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.