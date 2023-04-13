Некоторые территории РФ не охвачены интернетом, там также нет связи.

Российские пропагандисты радостно комментируют внедрение в России электронных повесток. Однако в РФ заметили большую проблему – некоторые регионы вообще не охвачены интернетом, там нет даже связи.

"До миллионов наконец-то дошла цифровизация, счастье-то какое! Наконец-то появился нормальный контроль и учет, как говорил Владимир Ильич Ленин", – с гордостью заявил российский пропагандист Владимир Соловьев во время эфира своей программы.

При этом один из экспертов в студии пропагандистсткого шоу отметил, что контроль и учет только появляются. И указал на одну проблему с российской "цифровизацией".

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"Сегодня этот закон приняли, он крайне важен. Мне мои забайкальцы звонят и говорят: ты понимаешь, конечно, для Москвы хорошо, нормально. А у нас 30% населения края вообще не охвачено никаких интернетом, там ни связи, ничего нет. Даже смартфонов нет", – рассказал гость.

Соловьев отметил, что "для них осталась бумажная форма" повесток. После эксперт сразу же добавил, что несмотря на отсуствие связи, "там повестки выдали, и мужики стали сразу в строй, и проблемы не существует как таковой".

Электронные повестки в России

11 апреля 2023 года Госдума РФ приняла закон о внедрении электронных повесток. Теперь россияне практически не смогут избежать призыва. Придумали и ряд наказаний. К примеру, если игнорировать повестку, россиянам запретят выезд за границу.

В то же время россиян успокаивают, что делается это не в рамках подготовки к новой волне мобилизации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что речь идет о якобы воинском учете.

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