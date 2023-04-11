Сообщалось, что после получения повестки гражданину РФ будет запрещено выехать из страны.

Законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос росСМИ, не опасается ли Кремль, что принятие документа вызовет панику и новую волну эмиграции, Песков сказал: "Нет, абсолютно. Потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом".

Он также в очередной раз заявил, что новая волна мобилизации не планируется. "Нет, по-прежнему не было, и нет (планов о второй волне)", - заявил он.

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"Это нужно понимать и объяснять. Воинский учет - это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни. Соответственно, система должна идти в ногу с требованием времени", - сказал Песков.

В России хотят упростить раздачу повесток - что известно

В Госдуме зарегистрирован законопроект о введении электронных повесток и приравнивание их к бумажным.

Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале "Госуслуг".

Новые правила получения повесток в электронном виде затронут не только срочников, но и всех военнообязанных.

После получения повестки гражданину РФ будет запрещено выехать из страны. Кроме того, в случае неявки в военкомат в течение 20 дней с момента получения повестки гражданину будет запрещено быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость, регистрировать автомобиль и управлять им, а также получать кредиты.

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