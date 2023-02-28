МЧС России поспешило сообщить, что тревога ложная.

Утром во вторник, 28 февраля, хакеры снова взломали передатчик сигнала и запустили сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара по российскому телевидению и радио.

Как сообщают российские Telegram-каналы, сообщения о тревоге транслировали жителям приграничной Белгородской, а также Ленинградской и Московской областей.

Местные власти опровергают информацию об объявлении тревоги. МЧС РФ заявляют, что оповещения о тревоге запустили в результате хакерского взлома.

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"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Перехваты сигнала российского ТВ и радио

На прошлой неделе фейковые сообщения об угрозе ракетного удара звучали на российском радио. "Тревогу" слышали в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Новоуральске, Подмосковье, Воронеже и Казани. Российские власти сперва объяснили это техническим сбоем, а после - хакерской атакой.

23 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, в оккупированном Крыму на российских радиостанциях запустили обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова об обязательном возвращении полуострова, Донбасса и юга Украины домой.

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