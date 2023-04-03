Пропагандист опрометчиво передал данные для входа в свой аккаунт.

Российский пропагандист Михаил Лучин заказал партию дронов для оккупантов на AliExpress, но украинские хакеры "внесли коррективы" в заказ. Вместо "птичек" россиянину придет огромная посылка секс-игрушек стоимостью более 25 тысяч долларов

Как сообщили в международном разведывательном сообществе InformNapalm, Z-волонтер Михаил Лучин собрал 25 тысяч долларов на дроны для российских оккупантов, заказал их на китайском маркетплейсе, но хакеры взломали его аккаунт и вместо дронов заказали фаллоимитаторы и страпоны на эту же сумму.

"Наш экспонат подвязал "волонтерскую" карточку к аккаунту на AliExpress, а доступ к аккаунту отдал нам. Теперь Миша собирает уникальную коллекцию пис*нов за 25 000$, которые должны были пойти на закупку БПЛА. Вместо дронов Миша теперь отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов, и другие полезные каждому россиянину вещи, которые мы заказали и оплатили с его карты на AliExpress", - отметили в InformNapalm.

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Развлечения украинских хакеров

Украинская армия хакеров часто шалит с россиянами. В частности, 23 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, в оккупированном Крыму на российских радиостанциях запустили обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова об обязательном возвращении полуострова, Донбасса и юга Украины домой.

Впоследствии 28 февраля хакеры снова взломали передатчик сигнала и запустили сообщение о воздушной тревоге и угрозу ракетного удара по российскому телевидению и радио.

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