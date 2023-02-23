Также прозвучал гимн Украины.

В оккупированном Крыму на радиостанциях прозвучало обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Как пишет РИА новости, обращение включили в эфире радио "Спутник в Крыму" и радиостанции "Вера". "Крым, Донбасс и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя Украины, где бы они ни скрывались. Всем патриотам: время действовать пришло! Ждите. Мы идем к вам", - говорит Буданов.

Россияне говорят, что проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.

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"23 февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова - Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак - передавалось обращение начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины. Информация поступила в том числе и от неравнодушных жителей полуострова и из Центра управления регионом", - говорится в сообщении.

Взлом российских радиостанций

Как известно, вчера в ряде российских городов на радио объявили об угрозе ракетного удара. "Тревога" звучала в Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Новоуральске, Подмосковье, Воронеже и Казани. В МЧС сначала заявили о техническом сбое, а потом о хакерской атаке.

В августе украинские хакеры включили в эфире радиостанции "Крым" гимн Украины.

В начале полномасштабной вонйы международная группа хакеров Anonymous взломала государственные телеканалы РФ.

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