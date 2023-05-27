Вероятно, сайт резиденции российского патриарха подвергся вмешательству хакеров.

На сайте резиденции патриарха РПЦ Кирилла в Переделкино (Подмосковье) появились молитвы в поддержку Украины и контрнаступления украинских сил.

На главной странице сайта проигрывается видео с украинскими защитниками, которое ранее сегодня опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. На его фоне – надпись "Подворье Патриарха Московского и всея Руси Благословляет Контрнаступление ВСУ".

Ниже размещены материалы о Вооруженных силах и призыв "Поддержите ВСУ и Украину!". Также опубликованы тексты молитв за Украину и контрнаступление (на украинском языке). Сама страница называется "Верим в ВСУ!".

Видео дня

В Сети предполагают, что сайт резиденции российского патриарха подвергся вмешательству хакеров. Русская православная церковь пока не отреагировала на инцидент.

Атаки хакеров на россиян - что сообщалось

23 февраля, накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, благодаря хакерам на радиостанциях оккупантов в Крыму прозвучало обращение главы ГУР МО Кирилла Буданова. В нем речь шла о деоккупации полуострова, Донбасса и южных регионов Украины.

Спустя несколько дней по российскому телевидению и радио благодаря хакерам прозвучали сообщения о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара.

В апреле хакеры вмешались в волонтерскую деятельность российского пропагандиста Михаила Лучина, благодаря чему вместо дронов для оккупантов на более чем 25 тысяч долларов он получил партию игрушек для взрослых.

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