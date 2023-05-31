Главарь "вагнеровцев" прогнозирует, что "дальше будет тяжелая война".

Главарь разбитой под Бахмутом ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заговорил о всеобщей мобилизации в России, которую считает неминуемой. Он предлагает объявить ее уже сейчас, чтобы мобилизованные имели время на подготовку к продолжающейся войне.

"Дойти до Киева [возможно] – если сейчас мобилизовать все общество, включить на полный рычаг производство всех боеприпасов, вооружения, всего того, что требуется, сделать плановое производство боеприпасов, объявить всеобщую мобилизацию… Потому что мы когда придем к мобилизации, опять мобилизованные будут готовиться и после этого идти на фронт. Поэтому нужно объявить сейчас. … Если мы воюем дальше, а мы воюем дальше, уже сейчас надо мобилизацию объявлять и привлекать людей хотя бы для обучения. Чтобы когда гром грянет, уже можно было воевать, а не креститься", — заявил он в комментарии российскому URA.

Пригожин прогнозирует, что "дальше будет тяжелая война" против Украины, но "не знает", сколько она будет длиться.

Комментируя собственные заявления о том, что захватить Донбасс можно за 1,5-2 года, Пригожин признал, что возможности сделать это у россиян сейчас нет.

"Это мой прогноз, если сделать так, как надо. Если дать нам 200 тысяч человек, то освободить Донбасс – 1,5-2 года", – заявил он.

Мобилизация в России - что нужно знать

В апреле СМИ узнали, что Кремль намерен пополнить войска 400 тысячами солдат. От новой волны мобилизации российские власти пока отказываются, заменяя ее вербовкой "добровольцев".

В условиях дефицита мобилизованных охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, начали отправлять на войну против Украины своих сотрудников.

Для бизнеса отправка "добровольцев" на фронт стала принудительной. Власти Петербурга потребовали от местных компаний отправлять по 5 "добровольцев".

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