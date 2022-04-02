В России есть восемь влиятельных групп, но все они ориентируются исключительно на Путина.

Советник главы МВД, эксперт Вадим Денисенко констатировал, что о преемнике Путина, который мог бы возглавить РФ путем переворота, думать рано.

Об этом он высказался на брифинге "Санкции против РФ: что на самом деле может сломать режим Владимира Путина?", цитирует Укринформ.

Структурных изменений в российских элитах не следует ждать, поскольку у Путина есть еще деньги, чтобы держать "в теплой ванне" всех, кто обеспечивает стабильность его режима, отметил Денисенко.

В России есть восемь влиятельных групп, но все они ориентируются исключительно на Путина.

"И эти санкции – они действительно ударили по ним, но в то же время они не заставляют их менять в целом вектор развития и, тем более, искать преемника для Путина", – сказал Денисенко.

Советник главы МВД отметил, что сейчас российские власти пытаются "заливать деньгами социально незащищенные слои населения, и специально под них создаются определенные программы, которые в итоге потом и раскрутят больше инфляцию".

Более того, в России вряд ли произойдут массовые сокращения. Этих людей, добавил Денисенко, скорее всего будут отправлять в неоплачиваемые отпуска.

"Для этих людей так или иначе будут пытаться создавать определенные небольшие подачки, которые не дадут им упасть совсем на дно и не дадут им повода для того, чтобы начинать определенные революционные действия", – проинформировал он.

Как писал УНИАН, с начала нападения России на Украину 24 февраля поддержка россиянами действий российского президента Владимира Путина выросла до 83%.

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