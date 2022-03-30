Зафиксирован существенный рост количества россиян, которые убеждены, что положение дел в России движется в правильном направлении.

С начала нападения России на Украину 24 февраля поддержка россиянами действий российского президента Владимира Путина выросла до 83%.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-центра", который был проведен 24-30 марта.

Поддержка Путина среди россиян в марте выросла более чем на 10% по сравнению с показателями поддержки в феврале и январе. Социологи тогда фиксировали поддержку Путина на уровне 69% и 71% в январе и феврале, соответственно.

"Не одобряют" действия Путина 15% россиян, а в феврале и январе таких было 27% и 29% опрошенных соответственно.

В исследовании отмечается, что уровень доверия россиян к Путину вырос на 10% по сравнению с февралем – с 34% до 44%. Также на 5% вырос рейтинг доверия к министру обороны РФ Сергею Шойгу (с 12% в феврале до 16% в марте).

Также зафиксирован существенный рост количества россиян, которые убеждены, что положение дел в России движется в правильном направлении. В марте 69% россиян были убеждены, что их страна идет в правильном направлении, тогда как в феврале таких было 52%.

По состоянию на март 22% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении, и еще 9% не смогли ответить.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина"мясником".

Война против Украины: