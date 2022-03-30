С начала нападения России на Украину 24 февраля поддержка россиянами действий российского президента Владимира Путина выросла до 83%.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Левада-центра", который был проведен 24-30 марта.
Поддержка Путина среди россиян в марте выросла более чем на 10% по сравнению с показателями поддержки в феврале и январе. Социологи тогда фиксировали поддержку Путина на уровне 69% и 71% в январе и феврале, соответственно.
"Не одобряют" действия Путина 15% россиян, а в феврале и январе таких было 27% и 29% опрошенных соответственно.
В исследовании отмечается, что уровень доверия россиян к Путину вырос на 10% по сравнению с февралем – с 34% до 44%. Также на 5% вырос рейтинг доверия к министру обороны РФ Сергею Шойгу (с 12% в феврале до 16% в марте).
Также зафиксирован существенный рост количества россиян, которые убеждены, что положение дел в России движется в правильном направлении. В марте 69% россиян были убеждены, что их страна идет в правильном направлении, тогда как в феврале таких было 52%.
По состоянию на март 22% россиян считают, что страна движется в неправильном направлении, и еще 9% не смогли ответить.
Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина"мясником".
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций потеряла доступ до половины своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.