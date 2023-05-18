Он надеется, что в России его не убьют.

Бывший командир "вагнеровцев" Андрей Медведев, сбежавший из РФ в Норвегию и попросивший там убежища, хочет вернуться в Россию, пишет Reuters. Екс-"вагнеровец" заявил, что почувствовал себя "мальчиком в большой игре", частью которой больше не хочет быть.

"Недавно я решил, что готов вернуться в Российскую Федерацию. Я обратился в посольство России в Осло за помощью, чтобы облегчить мое возвращение", — сказал Медведев и добавил, что принял это решение самостоятельно.

Он также заявил, что 18 мая передаст документы, которые должны помочь ему вернуться в Россию. При этом он отметил, что опасается, что в родной стране его убьют.

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"Я надеялся, что смогу найти здесь мир и покой, что смогу оставить позади всю политику, войну, армию, но как-то не справился. Посмотрим, что будет в России. Если меня убьют, хорошо. Если не убьют, большое спасибо. Если выживу, тем более спасибо", – сказал он.

Кто такой Андрей Медведев

О 26-летнем россиянине, наемнике ЧВК "Вагнера" Андрее Медведеве стало известно в декабре 2022 года, когда он дал интервью российскому The Insider, в котором рассказал о казнях "вагнеровцев" за отказ участвовать в боевых действиях в Украине.

В январе он нелегально пересек границу по замерзшей реке и попал в Норвегию. В этой стране он попросил убежища, утверждая, что опасается за свою жизнь. В конце месяца его задержали за нарушение правил пребывания. Тогда он заявлял, что боится депортации в Россию.

Впоследствии его задерживали не раз. В конце февраля – из-за пьяного дебоша. В начале апреля – в Швеции за нелегальное пересечение границы.

В конце апреля суд в Норвегии приговорил Медведева к 14 суткам заключения за хулиганство и ношение пневматического оружия в общественном месте.

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