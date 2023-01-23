Это первый "вагнеровец", сбежавший за границу после участия в войне против Украины.

Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там убежища, задержан.

Как сообщает The Guardian, теперь он боится, что будет депортирован в Россию.

Норвежский адвокат Медведева Брюньульф Риснес сообщил, что полиция приняла решение о задержании вечером в воскресенье, 22 января.

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"Он оставался на добровольных началах на конспиративной квартире. Если он отказывается быть там, они должны либо отпустить его, либо задержать", – сказал Риснес.

Риснес сообщил также, что сейчас Медведева переводят в изолятор временного содержания. Сам "вагнеровец" в разговоре с журналистами заявил, что боится депортации в Россию.

Представитель норвежской полиции Лин Исаксен из норвежской полиции сообщил, что рассматривается вопрос об интернировании – лишении свободы без предъявления обвинений, которое применяют для заключения "вражеских граждан в военное время или подозреваемых в терроризме.

"Он задержан… и мы рассматриваем вопрос о том, следует ли добиваться решения суда об интернировании", – сказал Исаксен.

Экс-командир "Вагнера" Андрей Медведев - что нужно знать о нем

26-летний Андрей Медведев, экс-командир российской частной военной компании "Вагнера", попал в Норвегию 13 января. 16 января Управление иммиграции Норвегии подтвердило, что он попросил убежище в стране.

Это первый известный "вагнеровец", который воевал против Украины, а потом попал за границу.

В декабре он дал интервью российскому The Insider, в котором рассказал, как казнили наемников за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Якобы он лично присутствовал на нескольких расстрелах. По словам Медведева, двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были бывшими заключенными. Он также заявил, что готов рассказать все, что ему известно о "Вагнера" и ее лидере Евгении Пригожине.

Также в середине декабря появлялась информация о его задержании в Московской области. Сообщалось, что российские силовики хотят передать его Службе безопасности ЧВК Пригожина для расправы и убийства при помощи кувалды.

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