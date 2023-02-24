Гражданин РФ перебрал с алкоголем и принял участие в драке.

Бывшего командира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева задержали норвежские правоохранители после того, как он принял участие в драке. Как сообщает телеканал TV2, после чрезмерного количества употребленного алкоголя он потерял контроль над своими действиями.

В ночь на среду Медведев вблизи одного из пабов в Осло принял участие в драке с другим человеком. На вызов прибыли полицейские и попытались задержать россиянина.

"Он говорит, что произошло недоразумение после употребления алкоголя, и он не понял, что произошло, когда на место происшествия прибыла полиция", - сказал правозащитник Андрея, адвокат Бринюльф Риснес.

Видео дня

Бывший "вагнеровец" спротивлялся при задержании. Согласно информации прокуратуры, он ударил одного или нескольких офицеров полиции ногой. Медведева будут обвинять не только за драку возле паба, но и за нанесение повреждений государственным служащим.

После допроса, в среду 22 февраля, россиянина отпустили из-под стражи. Слушание в суде по этому событию состоится 25 апреля.

Напомним, что Медведев, как он сам заявил, является бывшим командиром ЧВК "Вагнер". После четырех месяцев конткратной службы в войске оккупанта Медведев убежал из России, незаконно пересекая норвежскую границу. В Норвегии россиянин попросил политическое убежище. В Осло ему не отказали, а также заявили, что обеспечат конфиденциальность информации о пребывании Медведева.

Россиянин рассказывал о казнях "вагнеровцев" и о том, что за отказ воевать в ЧВК Пригожина могут убить. В частности россиянин записал видеообращение с признаниями относительно действий среди"вагнеровцев". Также Медведев давал интервью западным СМИ.

Что известно о казнях в ЧВК "Вагнера"

"Вагнеровцы" казнили кувалдой бывшего заключенного Евгения Нужина, побывавшего в украинском плену.

Накануне также появилось видео, на котором показано, как под Бахмутом "вагнеровцы" зарубили своего командира.

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