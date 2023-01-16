Управление иммиграции Норвегии (UDI) подтвердило, что россиянин по имени Андрей Медведев, который является бывшим высокопоставленным членом российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", попросил убежище в Норвегии.
Информацию об этом норвежское Управление иммиграции подтвердило изданию Associated Press. "Из соображений безопасности и конфиденциальности UDI не может дальше комментировать этот вопрос", - говорится в электронном ответе UDI изданию.
Норвежский адвокат экс-наемника Брюньюльф Риснес подтвердил, что Медведев находился в Норвегии и попросил убежища.
Дело передали норвежской иммиграционной полиции, которая тоже отказалась комментировать это дело. Известно только, что Медведева перевезли в Осло и поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.
Напомним, на прошлой неделе полиция Норвегии сообщила, что мужчина незаконно пересек норвежско-российскую границу.
Мужчину, которого власти только идентифицировали как иностранца задержали пограничники. Его арест не был силовым, сообщила полиция. Он зашел в частный дом в приграничной зоне и попросил помощи.
Мужчина, которого идентифицировали как Медведева, по сообщению норвежского информационного агентства NTB, находился в бегах после того, как покинул ЧВК "Вагнер" 6 июля.
Экс-командир "Вагнера" в Норвегии: что известно
О том, что экс-командир ЧВК "Вагнер" попросил убежища в Норвегии стало известно 15 января. Он сказал российской правозащитной группе, что готов рассказать все, что ему известно о "Вагнере", ее деятельности и ее владельце Евгении Пригожине, миллионере, связанном с президентом России Владимиром Путиным.
В декабре 2022 года Медведев дал интервью изданию The Insider, в котором рассказал о казнях в "Вагнере".