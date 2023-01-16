Норвежское управление миграции при этом заявило, что из соображений безопасности и конфиденциальности не будут комментировать этот вопрос детально.

Управление иммиграции Норвегии (UDI) подтвердило, что россиянин по имени Андрей Медведев, который является бывшим высокопоставленным членом российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", попросил убежище в Норвегии.

Информацию об этом норвежское Управление иммиграции подтвердило изданию Associated Press. "Из соображений безопасности и конфиденциальности UDI не может дальше комментировать этот вопрос", - говорится в электронном ответе UDI изданию.

Норвежский адвокат экс-наемника Брюньюльф Риснес подтвердил, что Медведев находился в Норвегии и попросил убежища.

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Дело передали норвежской иммиграционной полиции, которая тоже отказалась комментировать это дело. Известно только, что Медведева перевезли в Осло и поместили в центр для нарушителей миграционного законодательства.

Напомним, на прошлой неделе полиция Норвегии сообщила, что мужчина незаконно пересек норвежско-российскую границу.

Мужчину, которого власти только идентифицировали как иностранца задержали пограничники. Его арест не был силовым, сообщила полиция. Он зашел в частный дом в приграничной зоне и попросил помощи.

Мужчина, которого идентифицировали как Медведева, по сообщению норвежского информационного агентства NTB, находился в бегах после того, как покинул ЧВК "Вагнер" 6 июля.

Экс-командир "Вагнера" в Норвегии: что известно

О том, что экс-командир ЧВК "Вагнер" попросил убежища в Норвегии стало известно 15 января. Он сказал российской правозащитной группе, что готов рассказать все, что ему известно о "Вагнере", ее деятельности и ее владельце Евгении Пригожине, миллионере, связанном с президентом России Владимиром Путиным.

В декабре 2022 года Медведев дал интервью изданию The Insider, в котором рассказал о казнях в "Вагнере".

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