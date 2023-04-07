Опять нелегально перебрался в другую страну.

Бывшего командира ЧВК"Вагнер" Андрея Медведева задержали на территории Швеции. Как сообщает Dagbladet, преступник был арестован в четверг 6 апреля.

Согласно имеющейся информации Gulagu.net, россиянин ехал на автобусе из Норвегии в Швецию. Целью его поездки была покупка сигарет.

"Ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле", - отмечает источник.

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Шведские правоохранители задержали его на обратном пути: Медведев как раз садился в автобус. Причиной заключения стало отсутствие права на пребывании в Швеции. У него есть лишь возможность жить на территории Норвегии.

"Он думал, что может поехать в Швецию. Андрей не знал, что не может покинуть Норвегию, пока не будет рассмотрен вопрос о политическом убежище", - заявили адвокаты россиянина.

Сейчас 26-летний преступник содержится в миграционной тюрьме Гетеборга. Этот шведский город расположен в 180 километрах от границы с Норвегией.

Однако адвокаты также отмечают, что этот инцидент никоим образом не повлияет на дело о предоставлении Медведеву политического убежища в Норвегии.

Бывший командир ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев: что нужно знать о нем

Андрей Медведев - это бывший командир российской частной военной компании "Вагнера". Он подписал контракт в июле 2022 года и через 10 дней был отправлен на войну. Это первый "вагнеровец", который воевал против Украины и после смог бежать за границу.

Он пересек российско-норвежскую границу 13 января, как утверждалось, при содействии российской диссидентской группы "ГУЛАГа.нет". Сам Медведев рассказывает, что переправился в Норвегию по ледяному озеру, используя белый камуфляж.

В декабре, еще до пересечения границы, дезертир Медведев рассказал журналистам российского издания The Insider о смертях наемников "Вагнера" за отказ участвовать в боевых действиях в Украине. Он говорил о десяти эпизодах, о которых ему известно, и утверждал, что двое убитых не были завербованными в ЧВК узниками русских колоний. Он неоднократно утверждал, что готов рассказать все, что ему известно о "Вагнере" и ее лидере Евгении Пригожине.

После прибытия в Норвегию Медведев попросил у страны политическое убежище. Ему не отказали и обязались рассмотреть запрос россиянина на условиях конфиденциальности.

Национальная служба уголовных расследований Норвегии, которая участвует в расследовании военных преступлений в Украине, заявила, что допрашивает Медведева, который "имеет статус свидетеля".

Россиянин не впервые попал в инцидент после своего побега. В конце февраля Медведева задержали из-за пьяного дебоша. Суд по этому делу запланирован на 25 апреля.

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