Используя информацию о местоположении города того времени, включая инструкции о том, как туда добраться, группа археологов смогла восстановить маршрут своего путешествия и повторить его.

Мексиканские исследователи обнаружили затерянный древний город майя Сак-Бахлан, определив его местонахождение с помощью информации, изложенной в письме, написанном в 1698 году н. э. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что после того, как майя, известные как Лакандон-Чоль, были изгнаны из своей столицы, Лакам Тун ("Великая Скала"), в 1586 году, они двинулись дальше в джунгли, основав город Сак-Бахлан, или "землю белого ягуара". Там им удалось прожить столетие без вмешательства испанских колонистов.

Важно, что в 1695 году удача Лакандон-Чоль закончилась, когда город обнаружил монах Педро де ла Консепсьон. Вскоре после этого город был захвачен испанцами и переименован в гораздо менее привлекательное название - Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес (или "Богоматерь скорби"). Вскоре после этого, к 1721 году, город был заброшен и затерян в джунглях, и с тех пор никому не удавалось его найти.

Но теперь, по данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), руины города, похоже, были идентифицированы. Используя информацию о местоположении города того времени, включая инструкции о том, как туда добраться, полученные от монаха Диего де Риваса, группа археологов смогла восстановить маршрут своего путешествия и повторить его.

"Я взял информацию из хроники монаха де Риваса 1698 года, Например, в ней рассказывается, как в том году он с отрядом солдат покинул Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес (ранее Сак-Бахлан) и четыре дня шёл до реки Лакантун. Они плыли два дня и прибыли в Эль-Энкуэнтро-де-Кристо, где приток впадает в реку Пасион, где оставили свои каноэ и затем пошли пешком к озеру Петен-Ица в Гватемале", - пояснил Лосада Толедо, исследователь из Национального института охраны природы.

По его словам, используя упомянутые места, которые он привязал к местности, ученый пересчитал четыре дня пути от какой-то точки на реке Лакантун до Сак-Бахлана. Основываясь на ландшафте и других факторах, таких как растительность, рельеф местности и количество груза, которое мог нести каждый человек, Толедо предположил местоположение города. Он пояснил:

"Объединив все эти факторы, я смог построить карту и получить приблизительную область, где мог находиться город Сак-Бахлан".

Интересно, что после того как Толедо провёл поход через джунгли, они обнаружили город, который не видели веками.

"Это была самая трудная экспедиция в моей жизни, но в конце концов мы нашли археологические свидетельства прямо на том месте, которое я отметил", - добавил Толедо.

