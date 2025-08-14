Многоцелевые фрегаты проекта 22350 являются носителями нового ракетного вооружения, в том числе ракет "Циркон", которые россияне называют "гиперзвуковыми".

Сегодня на "Северной верфи", входящей в ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), был спущен на воду очередной серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Адмирал Амелько" стал пятым кораблем, построенным предприятием по этому проекту. В настоящее время ВМФ России получил три фрегата проекта 22350 - головной "Адмирал Горшков" и два серийных.

Многоцелевые фрегаты проекта 22350 выступают носителями нового российского ракетного вооружения, в том числе крылатых ракет "Калибр" и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".

Фрегаты проекта 22350 могут поражать надводные корабли, конвои, десантные отряды, а также проводить поиск и уничтожение подводных лодок и наземных целей. По состоянию на сентябрь 2024 года было запланировано строительство десяти таких кораблей.

В последнее время проблемы российского флота усилились. Потери РФ в войне против Украины и вынужденное отступление под украинскими ударами истощили стареющие российские корабли, которые и раньше нуждались в комплексном ремонте.

В то же время судостроительная промышленность РФ не может строить новые корабли в достаточном количестве - это особенно заметно на примере больших кораблей, например, фрегатов.

Довольно показательной оказалась история с единственным российским авианесущим ракетным крейсером "Адмирал Кузнецов", ремонт которого Москва решила остановить после многих лет работ.

Как сообщалось, теперь корабль хотят продать или отправить на металлолом.

