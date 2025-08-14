По его словам, теперь ситуация исправлена.

Отныне ранения, травмы, контузии и заболевания, приобретенные в плену, приравниваются к боевым. Об этом написал министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своем Teleram-канале.

"Военные, пережившие плен, получат более широкие права и социальную защиту. Подписал приказ, который устраняет пробел в законодательстве в отношении военнослужащих, которые были лишены свободы государством-агрессором. До сих пор ранения или заболевания, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Поэтому наши защитники были лишены возможности получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны", - отметил Шмыгаль.

По его словам, теперь ситуация исправлена: Это решение гарантирует военным:

надлежащую социальную защиту;

право на все предусмотренные льготы и компенсации;

бесплатное лечение и реабилитацию.

Издевательства РФ над украинскими пленными

Как сообщал УНИАН, освобожденные военные рассказывают об издевательствах и пытках в российских тюрьмах. Украинцы возвращаются домой в тяжелом состоянии - они имеют бешеную потерю веса и нуждаются в медицинской помощи.

В прошлом году на 57-й сессии Совета по правам человека глава Комиссии ООН по расследованию в отношении Украины Эрик Мьосе констатировал, что для российских властей пытки пленных являются обычной и приемлемой практикой. Представители миссии ООН задокументировали многочисленные случаи пыток, совершенных российскими властями как против гражданских, так и против военнопленных.

По их данным, большинство жертв - мужчины. Собраны доказательства совершения в том числе и сексуального насилия, которое применялось как пытки, преимущественно к мужчинам-жертвам в местах лишения свободы. Во многих местах лишения свободы не предоставляют критически важную надлежащую медицинскую помощь. Зафиксированы случаи, когда в пытках участвовали даже тюремные врачи.

В феврале прошлого года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в российском плену находится около 28 тысяч граждан Украины.

В этом году россияне вернули Украине тело журналистки Виктории Рощиной, которая находилась в их плену с 2023 года. Тело было возвращено с удаленными определенными органами, включая части мозга, гортани и глазных яблок, что согласуется с возможной попыткой скрыть причину смерти.

Судебно-медицинская экспертиза обнаружила многочисленные следы пыток и жестокого обращения на теле жертвы, включая ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, перелом ребра, травмы шеи и возможные следы от поражения электрическим током на ногах, сообщил руководитель отдела военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов.

