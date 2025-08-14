Расследуется разжигание ненависти.

Полиция Хмельницкой области расследует возможное разжигание вражды украинской блогершей Еленой Мандзюк, которая заявила, что ее дети могут избить детей, которые разговаривают на русском.

Соответствующее обращение ранее подал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Сегодня он сообщил в своем Telegram-канале, что полиция начала досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Украины. Речь идет об умышленных действиях, направленных на:

разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти;

унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями;

прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам.

"Началось досудебное расследование, получил письмо-подтверждение от главного управления национальной полиции в Хмельницкой области. Дело держу на личном контроле. Трепаться о несчастных украинских детей кто попало не будет", - написал нардеп.

Мандзюк сообщила в своем Instagram-аккаунте, что узнала об открытии дела из сети. Она назвала Гончаренко пророссийским политиком, который представляет в Верховной Раде "не украинский народ".

"100 лет назад меня просто бы расстреляли НКВД, а сегодня пытаются посадить, потому что я имею голос, чтобы противостоять московитому! Я украинка, часть моей семьи воюет, отец моих детей четвертый год на фронте. Я в тылу делаю все, чтобы обеспечивать украинских военных снаряжением, чтобы они уничтожали оккупантов. В то же время я воспитываю двух маленьких детей, передаю им украинские ценности, учу, что все российское, это террор, оккупация, убийства и зло, потому что это чистая правда!" - написала блогерша.

Она напомнила, что получает в сети множество угроз и унизительных сообщений, однако государство не защитило от этого ее и ее детей. Зато теперь против нее открыто уголовное дело:

"И знаете, за что? За то, что мои дети (6 и 9 лет), у которых папа воюет с русскими, воспринимают русскоязычных людей как угрозу. Потому что ребенок, который видит войну, который живет без папы из-за России, идентифицирует опасность быстрее, чем любой чиновник в теплом кабинете. Если меня или папы не будет рядом, они будут защищать себя так, как смогут! Так скажите, кого здесь притесняют? Кого хочет посадить государство, меня, украинку, которая мечтает о свободном украиноязычном пространстве? Хотите забрать моих детей и отдать их в детдом, потому что папа на войне, а мама слишком проукраинская?".

Скандалы вокруг Мандзюк

Напомним, недавно блогерша написала, что ее дети могут побить другого ребенка, если тот будет разговаривать на русском.

Также в сети активно обсуждали конфликт между Мандзюк и Анной Алхим. Скандал разгорелся после крестин детей блогера Стаси Макеевой, где Алхим попросили спеть на украинском, а она закатила глаза.

Мандзюк публично раскритиковала коллегу, призвав подписчиков отписаться от нее. Этот инцидент вызвал громкую реакцию в соцсетях, разделив аудиторию на сторонников и критиков обеих блогеров.

