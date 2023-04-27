Медведев воевал в Украине, а теперь ищет убежища в странах ЕС.

Суд в Норвегии приговорил командира "вагнеровцев" Андрея Медведева к 14 суткам заключения за хулиганство и ношение пневматического оружия в общественном месте, сообщает The Washington Post.

В том же решении указано, что Медведева оправдано в применении насилия в отношении сотрудников полиции во время своего ареста. Офицеры задержали россиянина возле паба в Осло после драки в баре в феврале 2023 года.

В суде Медведев признался, что сопротивлялся аресту и плевался, когда на него надели наручники, но отрицал, что пинал полицейских.

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Российский боевик также признал себя виновным в ношении пневматического оружия.

Кто такой Медведев - что известно о "вагнеровце"

В декабре 2022 года Андрей Медведев незаконно пересек границу Норвегии и сказал, что будет опасаться за свою жизнь, если его отправят обратно.

Медведев тогда признал, что присоединился к рядам "вагнеровцем" и пошел на войну против Украины. Однако боевик стал сопротивляться, когда узнал, что его контракт продлили без его согласия.

Под угрозой депортации в РФ Медведев утверждал даже, что готов дать показания о любых возможных военных преступлениях, свидетелем которых он был, хотя сам отрицал свое участие в них.

Известно, что Медведев до сих пор не дал правоохранителям никаких показаний по поводу военных преступлений РФ.

В конце февраля Медведева задержали из-за пьяного дебоша. А 7 апреля "вагнеровца" задержали на территории Швеции. Россиянин ехал на автобусе из Норвегии в Швецию. Целью его поездки была покупка сигарет. Шведские правоохранители задержали его на обратном пути.

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