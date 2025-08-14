Они не живут вместе около пяти лет.

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко рассказала, почему публично не объявляла о разрыве с предпринимателем Алексеем Ивановым.

В интервью Слава Демин спросил, какие действия с ее стороны могли привести к окончанию этих отношений. Хореограф ответила, что занималась собственной карьерой, поскольку для нее это было важно. Она также призналась, что этот развод дался ей гораздо тяжелее, чем первый:

"Да, я много отдавала работе. И здесь у меня даже вопрос к себе, потому что я только родила ребенка, а через два месяца уже была главным хореографом шоу. С одной стороны, это такой себе шаг - неплохо было бы прожить эти первые месяцы материнства не в павильоне ВДНХ. Но, с другой стороны, это было для меня важным. Это была определенная лестница, по которой я шла".

Шоптенко отметила, что они с мужем разошлись еще до полномасштабного вторжения РФ, однако официально развелись уже во время большой войны. Она молчала об этом, потому что надеялась сохранить семью. По словам танцовщицы, ее удерживал в отношениях пример родителей и уверенность, что у ребенка должна быть полная семья.

Сейчас бывший муж Шоптенко общается с сыном онлайн или по телефону. "Мы уже не живем с ним около пяти лет. Малому - семь. И я не знаю, что с ним. Вот правда. Мы общаемся только о ребенке", - добавила она.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказывала, поддерживает ли связь с Дмитрием Дикусаром, который пошел воевать с российскими оккупантами. Пара была вместе с 2013 по 2016 год.

