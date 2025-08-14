Роуз Геттемюллер отметила, что сам факт того, что российский президент попросил о встрече, "очень интересен".

Российский лидер Владимир Путин отправится в "чрево зверя", когда встретится с президентом США Дональдом Трампом завтра на Аляске, заявила бывшая заместительница генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Sky News.

Роуз Геттемюллер отметила, что сам факт того, что российский президент попросил о встрече, "очень интересен".

"Он летит через 11 часовых поясов на американскую военную базу, изобилующую системами противодействия России. Обычно саммит проходит на нейтральной территории, где каждая делегация и каждый президент имеют свой статус, но не в этом случае", - сказала она.

На вопрос о том, каким может быть наилучший исход, Геттемюллер ответила, что "была бы рада", если бы Трамп и Путин объявили о немедленных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью установления немедленного мирного процесса.

Однако она предупредила, что худший сценарий - это заявление Трампа о том, что он и Путин "продали Украину с потрохами".

Встреча Трампа и Путиным - прогнозы

Издание The Hill писало, что Белый дом установил крайне низкую планку ожиданий относительно возможного прорыва по результатам встречи Трампа с Путиным в пятницу.

Отмечалось, что Трамп и другие представители администрации дали понять, что пятничный саммит на Аляске не положит конец боевым действиям в Украине, при этом использовали такие термины, как "слушание" и "проверочная встреча", для описания запланированного обсуждения войны.

