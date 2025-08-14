Совместимость может проявляться по-разному для каждого, акцентировал специалист.

Американский психолог Марк Треверс предложил два "теста совместимости", которые могут помочь парам оценить силу своих отношений.

"Встретить совместимого человека бывает непросто, но отношения с кем-либо требуют взаимной подстройки с обеих сторон. Дело не только в том, чтобы найти кого-то, кто "понимает" вас, но и в том, чтобы вместе справляться со скукой, конфликтами и повседневным стрессом. Совместимость может проявляться по-разному для каждого, но есть ценности, которые важны для всех", - отметил он в своей статье для Forbes.

При этом психолог для начала привел несколько вопросов, которые помогут оценить совместимость с партнером:

Чувствуете ли вы себя в безопасности, высказывая своё мнение рядом с ним?

Насколько хорошо вы решаете проблемы командой?

Совпадают ли ваши жизненные цели и ценности?

Как вы находите баланс между временем для себя и временем вместе?

И далее предложил те самые два способа применить эти вопросы на практике, чтобы оценить совместимость:

"Тест совместимости" на отдыхе. Путешествия вместе - один из самых эффективных способов "проверить" отношения. Новые места и ситуации быстро показывают "настоящие цвета" партнера: вы увидите его как в лучших, так и в худших проявлениях. Путешествия раскрывают, как вы вместе решаете проблемы, насколько спонтанны или планомерны, и как регулируете свои эмоции. Существуют качества, которые "выигрывают" тест на совместимость в путешествиях. Исследование 2025 года в Tourism Review показало, что открытость, дружелюбие и готовность идти на уступки в конфликтных ситуациях важны для поддержания отношений в поездках. А исследование 2015 года в Journal of Travel Research также показало, что удовлетворённость отдыхом связана с удовлетворённостью отношениями и уровнем приверженности. То есть правильно организованный отдых может укрепить ваши отношения.

"Тест совместимости" при совместном проживании. Жить вместе - важное решение, которое требует продуманности, доверия и преданности партнёру. Исследования показывают, что результаты отношений зависят от целей совместного проживания. Исследование Journal of Social and Personal Relationships изучило более 1300 пар, которые не были женаты, но проживали вместе. Выяснилось, что пары, согласованные по планам на брак, имели лучшие результаты, а пары с разными целями - наименее удовлетворённые и с большим количеством конфликтов.

"Путешествия и совместное проживание дают достаточно времени, чтобы узнать привычки, сильные стороны и зоны роста партнера. Они показывают, насколько безопасно вы чувствуете себя рядом с ним, насколько хорошо решаете совместные проблемы и умеете проводить время как вместе, так и порознь", - констатировал психолог.

