Анонс флагманской линейки состоится в конце сентября, после официального анонса Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новым инсайдом о серии Xiaomi 16, которая дебютирует в следующем месяце. Ожидается, что это будет одно из самых серьезных изменений в истории компании в плане аппаратного обеспечения камер.

По его информации, Xiaomi наконец-то откажется от 32-Мп селфи-камеры с диафрагмой f/2.0, которая впервые появилась в Xiaomi 13. Этот сенсор будет заменен новым 50-Мп сенсором с более широким углом обзора и автофокусом, что редкость для фронтальных камер.

Основная камера также будет иметь разрешение 50 Мп, обеспечивая высокое качество снимков даже в условиях плохого освещения. В стандартной версии Xiaomi 16 основная камера будет оснащена матрицей 1/1,3 дюйма, а в модели Pro добавлен "сверхвысокий динамический диапазон" и ToF-датчик для более точной фокусировки и улучшения качества снимков в портретном режиме.

Как предполагалось ранее, перископический телеобъектив для более мощного зума останется эксклюзивной фишкой Pro-версии, тогда как стандартная версия получит вертикальный телеобъектив. Алгоритмы обработки изображений от Leica тоже получат значительные улучшения

Ожидается, что вместе с Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro производитель представит Xiaomi 16 Pro Max. Новинке приписывают массивную батарею 7500 мАч и 50-Мп камеру SmartSens 590 размером 1/1.28".

Также в сентябре пройдет презентация iPhone 17. По свежей информации Bloomberg, 9 или 10 числа. Вместе с айфонами покажут новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods Pro 3.

Ранее в этом месяца Xiaomi отключила от обновлений еще 9 смартфонов. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

