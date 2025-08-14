Премьера состоится уже 3 сентября.

Стриминговый гигант Netflix представил официальный трейлер второй части второго сезона популярного сериала "Венздей", который уже успел стать мировым хитом и завоевать миллионы поклонников.

Новое видео дало фанатам возможность заглянуть в дальнейшие приключения главной героини - мрачной, но харизматичной Венздей Аддамс, роль которой исполняет Дженна Ортега. В трейлере чувствуется знакомая готическая атмосфера и фирменный черный юмор, за который зрители полюбили шоу.

Продолжение обещает еще больше интриг, опасностей и тайн, а сама Венздей столкнется с новыми врагами и непредсказуемыми поворотами судьбы. Судя по кадрам, авторы сериала сделали акцент не только на мистической составляющей, но и на более глубоком раскрытии характеров персонажей.

Отдельное внимание создатели уделили визуальному оформлению: яркие, но в то же время темные декорации, контрастные костюмы и кинематографичная картинка еще больше подчеркивают атмосферу, знакомую с первого сезона.

Сериал "Венздей"

Американский комедийно-мистический сериал от Netflix был создан Альфредом Гофом и Майлзом Милларом по мотивам классической истории о семье Аддамсов. Премьера состоялась 23 ноября 2022 года, а уже за первые недели сериал установил рекорды просмотров, став одним из самых популярных англоязычных проектов платформы.

Дженна Ортега перевоплотилась в Венздей Аддамс - мрачную, остроумную и острую на язык девочку, имеющую собственный, очень специфический взгляд на жизнь. Сюжет разворачивается вокруг ее обучения в академии "Невермор".

Режиссером нескольких эпизодов стал Тим Бертон, известный своей готической эстетикой, которая и определила визуальный стиль сериала: темные, но выразительные цвета, контрастные костюмы, мистические декорации и особая атмосферность.

В ролях также снялись Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Луис Гусман (Гомес Аддамс), Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум и Кристина Риччи - бывшая исполнительница роли Венздей в фильмах 1990-х.

