Слухи о смерти Путина будут существовать постоянно, а их влияние будет даже усиливаться, уверен правозащитник.

Вряд ли российского диктатора Владимира Путина не существует физически. Впрочем, у него точно есть оперативные дублеры, выполняющие свои функции на публике.

Как сообщил в интервью OBOZREVATEL российский правозащитник Марк Фейгин, президент Украины Владимир Зеленский мастерски потроллив Путина, усомнившись в его существовании. Однако нет подтвержденной информации о том, что диктатора уже нет среди живых.

"Даже если предположить, что Путина как такового нет, средством проверки не является появление его публичного аватара. Как определить - двойник это или нет? Но я не придерживаюсь теории о том, что есть двойники Путина, которые заменяют его публично. Я считаю, что двойники точно есть, но они, как и в советской практике, играют роль оперативного дублера, когда надо сойти с трапа самолета, сделать протокольную съемку в разных местах на фоне каких-то объектов, посидеть в машине. Но голос, мимические черты и все остальное – их не повторишь", - сказал Фейгин.

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По его убеждению, троллинг Зеленского был кстати, ведь и в Кремле прибегают к этой тактике, называя украинского лидера нацистом.

"Я все-таки думаю, что публичный Путин – это тот самый Путин, который был десять и двадцать лет назад. Там, где он говорит, где он с кем-то общается. Но вещи, которые происходят с Путиным, странные. И все эти слухи о том, что, возможно, Путин не жив, связаны с тем, что он полностью изолирован. Путина переведен в разряд фантома – сознательно самим Путиным и его окружением", - добавил Фейгин.

По его словам, слухи о смерти Путина будут существовать постоянно, а их влияние будет даже усиливаться. Это связано с тем, что диктатор сидит в бункере и все делает через конференц-связь.

"Так зачем удивляться тому, что такие слухи могут иметь под собой убедительный почву. Потому что нет реального Путина. Он как полувиртуальная фигура", - добавил правозащитник.

Жив ли Путин?

Ранее Владимир Зеленский в Давосе на "Украинском завтраке" высказался о Владимире Путине и руководство России. Президент Украины не уверен, что Владимир Путин жив, и не совсем понимает, с кем из РФ говорить и о чем.

Пресс-секретарь лидер РФ Владимира Путина Дмитрий Песков попытался развеять сомнения президента Украины Владимира Зеленского насчет того, жив он или нет.

В частности, он заявил, что Путин и РФ "есть и будут". "Понятно, что и Россия, и Путин - это для Украины, и для Зеленского - это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было", - утверждал Песков.

Между тем в информационном пространстве все чаще появляются упоминания о двойниках Путина. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

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